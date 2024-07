I Ricchi e Poveri, The Kolors e Gabry Ponte per l'inaugurazione del Moon & Stars Festival

Il Moon & Stars Festival di Locarno parte giovedì 11 luglio con una serata tutta dedicata ai grandi ospiti italiani: in piazza Grande, infatti, si alterneranno i Ricchi e Poveri, i The Kolors e infine Gabry Ponte.

I Ricchi e Poveri, vere icone della musica italiana e tornati prepotentemente al successo dopo la partecipazione al Festival di Sanremo di quest'anno, suoneranno alle 19.30. Alle 21.00 saranno i The Kolors, quest'anno in cima alle classifiche estiva con la loro “Karma”, a scaldare la meravigliosa piazza Grande. La serata proseguirà poi dalle 22.25 con Gabry Ponte, uno dei più famosi dj.

Tutti gli spettacoli sono a pagamento, ma sono previste formule diverse formule di acquisto anche per più spettacoli. Oltre alla musica, sono in programma eventi per i bambini e un'area interamente dedicata al cibo.