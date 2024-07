Ornavasso, il rione San Giacomo in festa

Il rione San Giacomo di Ornavasso si prepara per la tradizionale festa, in programma dal 13 al 15 luglio.

Sabato 13 luglio la corsa 12 per un’ora “In cammino con Sai Giacomo”, dalle 5.00 alle 17.00. Per partecipare, con offerta libera, è necessario inviare al numero 349 3141481 con il proprio nome e l’orario in cui si intende prendere parte al cammino. Al termine di ogni ora di camminata è previsto un rinfresco.

Domenica 14 luglio alle 11.00 la messa con incanto delle offerte. Al termine, un aperitivo accompagnato dal Corpo Musicale Santa Cecilia. Lunedì 15 luglio alle 8.00 la messa e alle 20.00 la “Pizza in piazza”.