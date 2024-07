Ruba un poster vintage dalla Terme di Crodo: ventenne denunciato dai carabinieri

I carabinieri della stazione di Crodo hanno denunciato un ventenne, residente in Ossola, per il furto di una stampa pubblicitaria degli anni Sessanta appesa all’interno dei locali, ora in disuso, delle Terme di Crodo.

Alla fine dello scorso mese di maggio un giovane, dopo essersi introdotto di nascosto all’interno della struttura, ha portato via il manifesto pubblicitario come fosse un trofeo.

A distanza di qualche giorno, il furto è stato segnalato ai carabinieri della locale stazione che, immediatamente, hanno iniziato le indagini per scoprirne l’autore, che è stato presto individuato nel ventenne. Il ragazzo aveva appeso la stampa nella propria camera e, quando i carabinieri si sono presentati, ha dichiarato di essere rimasto affascinato dalla stampa e, dal momento che il luogo era in stato di abbandono, non credeva di commettere alcun reato.

La stampa, del valore di circa 60 euro, è stata restituita al Parco Terme di Crodo. Per il ventenne è scattata la denuncia per furto aggravato.