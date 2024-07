"Diffusioni teatrali": segreti e misteri nel nuovo spettacolo della Compagniadellozio

Sabato 13 luglio alle 21.00 la Compagniadellozio torna in scena al teatro Alveare di Varzo con “L'inquietante caso del dottor Džeko e del signor Brai”, nuovo appuntamento della rassegna “Diffusioni teatrali”.

Il dottor Džeko è uno psicologo così maldestro che i suoi pazienti, dopo le sedute, se ne vanno più depressi di come sono arrivati. Un giorno gli si presenta l’occasione che può dare una svolta alla sua carriera: il signor Brai, uno degli industriali più famosi e potenti al mondo, ha bisogno del suo aiuto. Mentre i due scoprono che gli eventi del passato li legano indissolubilmente, un misterioso assassino inizia a mietere vittime che in apparenza non hanno nulla a che fare l’una con l’altra. Quale segreto inconfessabile nasconde il bizzarro magnate? E perché il dottore sembra avere un rapporto morboso con una bevanda così innocua come il carcadè? Tra situazioni assurde e scene demenziali, gli strani personaggi di questa vicenda cercheranno di far luce su un caso inquietante.

Lo spettacolo è scritto da Matteo Morigi, che ne è anche interprete insieme a Matteo Chippari, Matteo Minetti e Silvia Tonini.