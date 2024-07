Aperte le iscrizioni per la cicloscalata Memorial Walter Molini a Domobianca

Sono già aperte le iscrizioni al grande classico estivo per gli amanti delle ciclo scalate: sabato 3 agosto è infatti in programma la ciclo scalata Domobianca - Alpe Lusentino, 7° memorial Walter Molini.

La partenza è prevista alle ore 11 nel piazzale del Centro Commerciale Sempione in Regione Nosere. La lunghezza della gara è di 10,3 km con una pendenza media del 7,9% e massima del 14%. Dislivello 814 metri.

Lunghezza totale della gara, andata e ritorno, 22 km. "La salita è molto ambita - spiega Massimo Fiumanó dell'Ossola Cycling Team, organizzatore dell'evento - anche perché rientra nel circuito Alpi Quota 1000. Ci aspettiamo infatti molti atleti anche da fuori provincia".

L'iscrizione è fissata in 15 euro. Per iscriversi si può inviare una email a info@ossolacyclingteam.com. Per i primi 50 iscritti è previsto un omaggio. Saranno premiati i primi cinque di categoria.