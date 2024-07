Tre nuovi arrivi per la Cannobiese

Primi rinforzi per la Cannobiese, affidata quest’anno a Robert Pettinaroli, ex Omegna e Verbania. La società ha già ufficializzato gli arrivi di Andrea Cotroneo, difensore per anni difensore del Vogogna e poi della Virtus Villa, di Davide Petagine,centrocampista in arrivo dall’Omegna, e di Aldo Poletti (ex Città di Baveno), che tra i pali che farà coppia con il confermato Gianluca Trisconi.