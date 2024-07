Alla Casa Museo di Borca un tuffo nel passato

Sarà un vero e proprio tutto nel passato, con dimostrazioni dei lavori di un tempo e un vero e proprio laboratorio. Sabato 20 luglio l'Antica Casa Museo Walser di Borca, a Macugnaga, aprirà le proprie porte dalle 15.00 alle 18.00 non solo per far ammirare i propri interni, ma anche per dare vita a un salto indietro nel tempo con dimostrazioni di come allora si filava, si ricamava e si lavorava la lana. L'iniziativa è organizzata in collaborazione con i "Mateon ad L'arcon” della Valle Anzasca e con la partecipazione del laboratorio dei Götwiarchjini e del laboratorio di cesteria di Eugenio.

E dopo il laboratorio, alle ore 21.00, saranno lette le antiche leggende Walser: ad interpretarle sarà il laboratorio di narrazione di Verbania coordinato da Agostino Roncallo. L'evento sarà ad offerta libera.