Mercati rionali: la polizia intensifica i controlli con nuove pattuglie

Hanno preso avvio questa settimana, per proseguire fino a fine agosto, i controlli della polizia di Stato in occasione dei mercati rionali del Vco.

I controlli di prossimità sono stati fortemente voluti dalla Questura, per prevenire e contrastare il fenomeno dei borseggi e di altri reati predatori. Lo svolgimento di tali mercati costituisce, infatti, l'occasione utile per l'effettuazione di reati predatori da parte di gruppi o singoli, provenienti anche da fuori provincia, ai danni di soggetti presenti in detti spazi pubblici, come anziani e stranieri.

Le pattuglie appiedate messe a disposizione dalla Questura si muoveranno tra i banchi degli ambulanti di Intra cercando di individuare eventuali movimenti o persone sospette al fine di garantire serenità e tranquillità a quanti, cittadini o turisti, vogliano approfittare delle belle giornate per fare acquisti al mercato.

Il commissariato di pubblica sicurezza di Omegna garantirà tali controlli in occasione del mercato presso il lungolago Gramsci ogni giovedì. I controlli di polizia saranno intensificati anche a Domodossola in occasione del mercato del sabato.