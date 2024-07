Malescorto, al via la 24esima edizione

Ritorna dal 22 al 27 luglio nel grazioso borgo di Malesco, in Valle Vigezzo, Alto Piemonte, Malescorto, uno dei festival di corti più affermati e prestigiosi a livello mondiale. La ventiquattresima edizione si riconferma punto di riferimento per le produzioni internazionali di cortometraggi, con oltre 1.900 corti giunti da 79 Paesi dei cinque continenti e valutati dal Direttore Artistico Paolo Ramoni per la selezione finale. Numeri sempre più importanti, che attestano il ruolo di primo piano di questa manifestazione e che portano il paese più popoloso della Val Vigezzo al centro del mondo.

Per la serata di apertura di Malescorto 2024, in programma lunedì 22 luglio, alle ore 21, presso il Cinema Comunale di Malesco, sono in programma la proiezione di un film a tema e intermezzi musicali dei Lilhium & Friends, a cura dell'Associazione Pirates Of Rock. Sarà inoltre presentato il progetto Art Credits 2024 con l’opera di Andrea Bruno Margherita, in arte “Graffio”, che è stata utilizzata come base grafica dell'edizione corrente del Festival. Nelle serate successive, da martedì 23 a venerdì 26 luglio, presso il Cinema Comunale verrano proiettati – sempre con inizio alle ore 21 – i corti della Selezione Ufficiale e premiati i film della Selezione Speciale Maleschool; alle ore 21 di sabato 27 luglio, sempre al Cinema Comunale, si terrà la cerimonia di premiazione e la proiezione dei corti vincitori della Selezione Ufficiale.