Oggi arriva la Sbrintz Route

Arriveranno a Domodossola nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 30 agosto, tra le ore 17 e le 18, i partecipanti alla "Sbrintz Route" il trekking storico con gli asini che ripercorre un'antica via commerciale tra Lucerna in Svizzera e Domodossola.

La carovana, composta da camminatori in abiti storici e animali, giungerà in piazza Mercato dove ad attenderla vi saranno l’amministrazione comunale, l'associazione Oscella Felix, gruppi folkloristici e numerosi cittadini.

Previsto come sempre il saluto da parte dell'amministrazione comunale e del rappresentante svizzero, poi i partecipanti al trekking saranno invitati a un rinfresco organizzato da Oscella Felix. Sarà anche possibile acquistare il formaggio Sbrintz, che giungerà dalla Svizzera assieme alla carovana.