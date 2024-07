I vigili del fuoco del distaccamento di Domodossola sono intervenuti sabato sera intorno alle 21 nel Comune di Vogogna in via Nazionale Dresio, per un incendio che interessava una traversa in legno della linea ferroviaria Novara Domodossola.

Sul posto il personale di Trenord ha provveduto a chiudere la linea ferroviaria, per consentire le operazioni di spegnimento e bonifica. Bloccata la linea per circa mezz'ora.