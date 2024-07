Premia, era il tetto della casa di riposo quello andato a fuoco ieri

E’ stato il tetto della casa di riposo mail ultimata quello andato a fuoco ieri a Premia. Incendio poi spenti dai vigili del fuoco.

Sul tetto erano in corso lavori di sistemazione. Come è noto la casa di riposo di Premia è una delle opere incompiute che si trascina da qualche decennio. Ultimamente l’amministrazione comunale di premia si è interessata per ottenere finanziamenti per completare l’opera e poterla, finalmente, aprire. Per questo ha chiesto all’Unione Montana Alta Ossola di poter acquistare l’immobile, che al momento è ancora di proprietà dell’ente montano.