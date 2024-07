Incidente stradale a Megolo, un ferito

Alle 13:00 circa, i Vigili del Fuoco del Comando di Verbania sono intervenuti con autopompa serbatoio (APS) e pick-up per un incidente stradale tra due veicoli in via Filippo Maria Beltrami. Le auto sono state messe in sicurezza e un occupante è stato affidato alle cure del 118. La Polizia Stradale è intervenuta per i rilievi e la ricostruzione della dinamica.