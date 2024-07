Ossola Guitar Festival prosegue a Mergozzo con il duo Martegiani - Di Fulvio

L’edizione 2024 di Ossola Guitar Festiva prosegue il 24 luglio alle 21.00 lungo il Porticato delle Cappelle di Mergozzo. Protagonista della serata il duo composto da Alessia Martegiani alla voce e Maurizio Di Fulvio alla chitarra con “Classical italian songs and latin-jazz”.

Alessia Martegiani è una delle voci italiane più richieste ed apprezzate a livello internazionale. Si avvicina giovanissima alla musica con lo studio del pianoforte e del canto. Approfondisce a lungo la musica contemporanea e in particolare i ritmi e le sonorità latino-americane e afroamericane, effettuando tournèe in Brasile, dove collabora con importanti musicisti e si produce in esperienze live e in studio. Ha studiato improvvisazione jazz con J. Clayton, J. Taylor, A. Jackson e si è laureata all’Università Dams di Bologna. Insegna canto jazz presso il Conservatorio di Teramo.

Maurizio Di Fulvio ha ricevuto elogi da importanti testate giornalistiche e la critica specializzata lo considera tra i chitarristi più interessanti della scena internazionali. Un’autentica saudade swing e fragranze mediterranee aleggiano nei brani incisi negli album: Sweety notes (2000), Mediterranean flavours (2003), A flight of fugues (2004), On the way to wonderland (2007), Carinhoso (2010)” e ’a vucchella (2018).