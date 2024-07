Olimpiadi 2024, tre atleti del Vco a Parigi

Dal 26 luglio all'11 agosto, gli occhi del mondo saranno puntati su Parigi per la 33esima edizione dei Giochi Olimpici. Saranno tre gli atleti della nostra provincia a rappresentare l'Italia.

Elisa Longo Borghini, la ciclista ossolana fresca di vittoria al Giro d'Italia, è pronta a gareggiare sabato 27 luglio alle 14:30 nella cronometro su strada. Con la grinta e la determinazione che la contraddistinguono, Elisa sarà di nuovo in sella per le gare in linea a partire dal 4 agosto. Longo Borghini è una delle favorite nella competizione, e la sua recente forma la rende una seria candidata alla medaglia.

Il campione mondiale Filippo Ganna, che ha già fatto sognare gli italiani con le sue prestazioni a Tokyo, torna in pista per difendere il suo titolo. La gara a cronometro è prevista sempre per il 27 luglio alle 16:30, mentre le prove su pista inizieranno dal 4 agosto. Ganna gareggerà anche nella prova a inseguimento a squadre, insieme ai compagni Francesco Lamon, Jonathan Milan e Simone Consonni.

Per la canoa ci sarà il verbanese Carlo Tacchini, che sarà impegnato nel C2 500 maschile con il compagno Gabriele Casadei, e nella prova canadese monoposto sulla distanza doppia.