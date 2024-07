Spose bambine e matrimoni precoci: un'ingiustizia globale da combattere

Il fenomeno delle spose bambine è una problematica radicata in molte comunità di tutto il mondo, con conseguenze devastanti per le giovani ragazze. WeWorld è profondamente impegnata nella lotta contro questa pratica tramite un'ampia gamma di iniziative, sostenute in primis dal sostegno a distanza. Sono infatti la scuola e l’alfabetizzazione gli strumenti più efficaci per combattere il fenomeno delle spose bambine. A scuola possono studiare, costruirsi una vita autonoma e dignitosa, ragionare e prendere scelte ponderate per il proprio futuro, perché più consapevoli dei propri diritti. Le bambine alfabetizzate ed istruite hanno maggiori possibilità di emanciparsi socialmente (ed economicamente) da adulte, ed acquisire gli strumenti per ridurre la probabilità di diventare madri troppo precocemente.

Attraverso il sostegno a distanza, WeWorld assicura tutto il ciclo primario educativo: il bambino o bambina sostenuto impara a contare, leggere, scrivere, impara la lingua nazionale in modo corretto, diventando un adulto più consapevole. Vengono altresì garantite le cure mediche sanitarie, acqua pulita ed un pasto sano quotidiano. Il sostegno a distanza è quindi il modo in cui - grazie ad una donazione regolare - ognuno di noi può diventare protagonista del futuro di tanti bambini e bambine in età scolare e prescolare che vivono ai margini. Per saperne di più, ti invitiamo a consultare la pagina ufficiale di WeWorld che parla del sostegno a distanza e quella che spiega il fenomeno delle spose bambine nel mondo.

SPOSE BAMBINE E MATRIMONI PRECOCI: CAUSE PRINCIPALI

Sebbene ogni contesto sociologico presenti situazioni, fattori e relazioni di causa-effetto particolari che variano da comunità a comunità, è possibile riassumere una serie di cause comuni che influenzano ed alimentano il fenomeno delle spose bambine e dei matrimoni precoci. Tra le principali vi sono anzitutto la povertà e la mancanza di istruzione, seguite dalle tradizioni culturali ed il desiderio di proteggere la dignità e la sicurezza delle ragazze.

● POVERTÀ: La povertà è uno dei principali fattori che contribuiscono al matrimonio infantile. Le famiglie nelle regioni povere spesso vedono nel matrimonio delle loro figlie un modo per ridurre gli oneri finanziari. In alcuni casi, le doti o i prezzi della sposa forniscono un sollievo economico necessario.

● MANCANZA DI ISTRUZIONE: L'istruzione è un fattore critico nella prevenzione del matrimonio precoce. Le ragazze che non sono a scuola hanno maggiori probabilità di essere costrette a sposarsi, perché gravano maggiormente sul nucleo famigliare. La mancanza di accesso all'istruzione le rende analfabete e dipendenti economicamente, rendendole così più vulnerabili al matrimonio infantile.



● TRADIZIONI CULTURALI: Le tradizioni culturali giocano un altro ruolo significativo nel perpetuare il matrimonio infantile . In molte comunità, le pratiche e le credenze tradizionali incitano le famiglie a considerare il matrimonio delle loro figlie come una norma sociale . In alcune culture, si crede addirittura che le ragazze debbano sposarsi giovani per preservare l'onore e la reputazione della famiglia. Queste tradizioni possono essere profondamente radicate e difficili da cambiare , anche di fronte ai pericoli evidenti determinanti dal fenomeno delle spose bambine.

CONSEGUENZE DEL MATRIMONIO PRECOCE

Le ripercussioni del matrimonio infantile sono devastanti e di vasta portata. Colpiscono non solo le ragazze coinvolte ma anche le loro famiglie e comunità. Anzitutto ci sono i rischi per la salute: le gravidanze precoci comportano gravi rischi per la salute delle giovani spose. Le complicazioni durante il parto sono una delle principali cause di morte per le ragazze tra i 15 e i 19 anni nei paesi in via di sviluppo. Inoltre, le giovani spose sono più suscettibili alle infezioni sessualmente trasmissibili, compreso l'HIV. Nella grande maggioranza dei casi, le ragazze destinate a sposarsi precocemente abbandonano la scuola, limitando così le loro future opportunità di occupazione ed indipendenza economica. Questo perpetua il ciclo della povertà e limita lo sviluppo sociale ed economico delle comunità. Queste due conseguenze, sono principalmente le responsabili di una terza, ovvero l’impatto psicologico. Il matrimonio infantile include una maggiore vulnerabilità alla violenza domestica, alla depressione ed ai problemi di salute mentale. Queste giovani ragazze sono spesso isolate, con sistemi di supporto limitati, esacerbando il loro disagio emotivo e sociale.

IL RUOLO DI WEWORLD NELLA LOTTA AL MATRIMONIO INFANTILE ED AL FENOMENO DELLE SPOSE BAMBINE

WeWorld è un'organizzazione non-profit italiana dedicata a migliorare le vite dei bambini e delle donne vulnerabili in tutto il mondo. Uno dei loro principali obiettivi è combattere il fenomeno delle spose bambine ed i matrimoni precoci in paesi come il Kenya, Tanzania, Benin. WeWorld crede che l'istruzione sia la chiave per spezzare il ciclo del matrimonio infantile. Lavora instancabilmente per fornire accesso a un'istruzione di qualità alle ragazze nelle comunità vulnerabili. Mantenendo le ragazze a scuola, è meno probabile che siano costrette a sposarsi in giovane età. L’organizzazione collabora altresì con le comunità locali per mutare norme ed atteggiamenti sociali che alimentano il matrimonio precoce. Svolge un’azione informativa a fianco di leader comunitari, genitori e giovani per comunicare alle collettività i danni del matrimonio infantile e promuovere l'uguaglianza di genere.

WeWorld promuove quadri legali più forti per proteggere e tutelare le ragazze. Collabora con governi ed altre organizzazioni per garantire che le leggi contro il matrimonio infantile siano applicate e che i trasgressori siano ritenuti responsabili. Per le ragazze che sono già state costrette a sposarsi, fornisce servizi di supporto essenziali. Questo include assistenza sanitaria, assistenza legale e consulenza per aiutare le ragazze a ricostruire le loro vite.

La lotta contro il matrimonio precoce ed il fenomeno delle spose bambine è tutt'altro che conclusa e WeWorld ha bisogno del tuo supporto per continuare il suo lavoro vitale. È un'ingiustizia grave e violenta, che priva milioni di ragazze del loro futuro. Organizzazioni come WeWorld sono in prima linea e lavorando instancabilmente per attuare un cambiamento globale. Sostenendo WeWorld, contribuisci a creare un mondo in cui ogni ragazza possa crescere libera dalla paura, con la possibilità di realizzare i suoi sogni. Fai la differenza oggi. È solo insieme che possiamo creare un futuro più luminoso ed equo per tutti.