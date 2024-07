I Margottoni vincono la prima edizione di Ossola Express FOTO e VIDEO

Sono i Margottoni, papà e figlia, la coppia vincitrice della prima edizione di Ossola Express, l'avventura on the road che ha impegnato 36 partecipanti, diciotto coppie, nel week end su e giù per l'Ossola.

Intervista ai vincitori I Margottoni



L'avventura è iniziata ieri, e i concorrenti hanno dovuto raggiungere le diverse tappe e sopravvivere con un euro soltanto: Mergozzo, Castello di Vogogna, Valle Anzasca, la cascata di Crotto Rosso e Trontano, muovendosi anche con l'autostop, e a Trontano i concorrenti hanno trascorso la notte.

"Qui hanno cucinato e dormito tutti insieme - racconta una delle organizzatrici di Ossola Express, Elisa Iardella - gli abitanti del paese sono stati simpaticissimi, chi ha ospitato i ragazzi, chi ha dato loro del cibo".

Intervista alle organizzatrici Elisa e Lucia

Domenica mattina la ripartenza, in base all'ordine di arrivo, e le varie tappe: Domobianca, Pontemaglio, Croveo, Mozzio e infine Smeglio, dove era previsto l'arrivo. Qui la festa finale.

Il video delle premiazioni