Ritorna la Via del Mercato, le iscrizioni si chiudono oggi

Ritorna sabato 3 agosto “La Via del Mercato”, la ormai tradizionale camminata lenta attraverso la Valle Vigezzo, che quest’anno giunge alla sua ottava. E’ organizzata dal Cai Valle Vigezzo, in collaborazione con le associazioni del territorio.

La partenza quest’anno è prevista a Re alle 9, si attraverseranno i borghi di Folsogno, Villette, Malesco fino ad arrivare a Santa Maria Maggiore. La prenotazione è obbligatoria (entro giovedì 1° agosto) per un massimo di 100 partecipanti, a cui verrà chiesto un contributo volontario consigliato di 5 euro. Lungo il percorso, oltre alla possibilità di conoscere e osservare scorci meno conosciuti dei vari paesi, si potranno gustare assaggi di prodotti tipici e varie prelibatezze offerte dalle associazioni del territorio.

La Via del Mercato è un percorso escursionistico che collega Domodossola con Locarno attraverso la Val Vigezzo e le Centovalli, lungo mulattiere usate fin dall'antichità per portare i prodotti delle valli al mercato delle città. Da otto anni, con la manifestazione “La Via del Mercato”, il Cai Vigezzo propone un tratto di questo affascinante percorso pedestre. Per partecipare occorre dunque affrettarsi, prenotandosi a segreteria@caivigezzo.it.

Per il ritorno è possibile servirsi del treno (www.vigezzinacentovalli.com).