Non ce l'ha fatta Stefano Bargiga, il 41enne caduto da un'impalcatura a Pieve

E' morto Stefano Bargiga, l'operaio che, questa mattina intorno alle 8, a Pieve Vergonte è caduto da un ponteggio da un'altezza di circa 7 metri. E' successo in un cantiere in via San Rocco, la via che porta a Fomarco.

L'operaio, del 1983, era stato soccorso sul posto e viste le gravi ferite riportate era stato elitrasportato in codice rosso a Novara. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i Carabinieri e i tecnici dello Spresal dell'Asl Vco cui toccherà fare luce sull'ennesima tragedia costata la vita ad un lavoratore.