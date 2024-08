Al via l'8 agosto la festa patronale di San Lorenzo

Inizia l'8 agosto la festa patronale di San Lorenzo ad Antrona Schieranco, con alle 18.15 la preghiera per la pace nella chiesa parrocchiale e alle 21, in sala consiliare, un concerto in ricordo del professor Dante Tomasini.

Sabato 10 agosto alle 10 adorazione eucaristica e confessioni e alle 18 messa di San Lorenzo. Domenica 11 agosto alle 10 sarà recitato il rosario e alle 10.30 si svolgerà la messa solenne e la processione. Alle 15.30 vespri e benedizione.

In occasione della patronale la parrocchia lancia la campagna di raccolta fondi per la sistemazione del tetto della vecchia Casa parrocchiale denominata Casa di San Lorenzo. Una struttura adibita ad esercizi spirituali e e ad incontri per animatori.

"E’ un impegno notevole per la nostra parrocchia – spiega il parroco don Massimo Bottarel - ma andava fatto. L'importo previsto dei lavori è di 200.000 euro. Il contributo del Ministero della Cultura è di 64. 825 euro. Come ogni volta che si mette mano ad una casa per delle ristrutturazioni importanti ci siamo accorti di alcuni lavori ulteriori da fare: il pavimento interno del sottotetto; la tinteggiatura dei locali interni ed alcuni ritocchi esterni con muffe; la riparazione dei due camini; la riparazione di tratti del muro di recinzione esterno. Tutti questi lavori, necessari, faranno salire i costi. Per questo chiediamo ai fedeli di essere generosi, sia aumentando le offerte in chiesa e le offerte per le messe”.

E' possibile anche fare direttamente un bonifico sul conto della parrocchia: Parrocchia San Lorenzo – IBAN: IT06Z0306945750100000005338.