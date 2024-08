I leggendari paccheri del tristellato “Da Vittorio” a Domosofia Gourmet

Anche quest’anno la cena di beneficenza Domosofia Gourmet darà il via alla sesta edizione del Festival delle idee e dei saperi, che si terrà dal 13 al 15 settembre nel suggestivo Borgo della Cultura.

Lunedì 2 settembre, nella suggestiva Piazza Mercato, il Festival in tavola proporrà una serata all’insegna dell’alta enogastronomia e della solidarietà, con la partecipazione straordinaria di Chicco Cerea, chef tristellato del ristorante “Da Vittorio” a Bergamo, che cucinerà i famosissimi paccheri alla Vittorio, una pasta che, nella sua semplicità, è diventata un’icona gastronomica.

A lavorare insieme per la composizione dei piatti un’affiatata squadra di chefs del territorio: il nostro stellato Giorgio Bartolucci di “Atelier”, Stefano Allegranza de “La Stella”, Andrea Ianni di “Trattoria Vigezzina”, Norman Berini de “Le Vie del Borgo”, Gianfranco Tonossi del “Divin Porcello” e Vincenzo Brindisi del “Portico”.

L’aperitivo di benvenuto sarà curato da Francesco Catapano de “Le Coccinelle”, Massimo Coniglio de “La Bolleria”, Diego Rondolini di “Officine Domesi” e Jodi Della Piazza di “#Faicheese Azienda Agricola”, mentre i dessert saranno a cura di Antonio e Luca Doria di “Pasticceria Doria”.

Il servizio di sala sarà a cura della maître Silvia Dilario dell’Associazione Maitre Italiani Ristoranti e Alberghi, in collaborazione con l’Istituto Alberghiero Mellerio Rosmini di Domodossola e l’Associazione Italiana Sommelier del V.C.O.

Potendo contare sulla generosità di numerosi sponsor, fornitori delle materie prime, l’intero ricavato della cena sarà devoluto al completamento del progetto “Una casa per tutti”, finalizzato a realizzare 6 mini appartamenti nell’ex Casa Parrocchiale di Domodossola per le persone in situazione di disagio abitativo, in continuità con quanto fatto l’anno scorso.

Per questo motivo siamo particolarmente lieti di comunicare che le prenotazioni sono andate subito sold out.

Cogliamo l’occasione per ringraziare davvero di cuore tutti coloro che, in diverse forme, hanno deciso di contribuire all’evento.