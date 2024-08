A fine agosto la seconda edizione del torneo “Brizio”

Manca un mese all’inizio della stagione calcistica del calcio dilettantistico, e le squadre ossolane stanno per iniziare la preparazione.

Le società sono al lavoro anche per organizzare qualche amichevole estiva, utile per testare i nuovi arrivi e mettere minuti nelle gambe in vista del campionato.

In quest’ottica si inserisce la seconda edizione del torneo, organizzato dalla società Juventus Domo, per onorare la memoria di Massimo Brizio, commerciante domese molto noto in città scomparso prematuramente due anni fa. Il format del torneo rispetto alla scorsa edizione si è allargato, e vedrà quest’anno la partecipazione di ben otto formazioni ossolane: Juve Domo, Virtus Villa, Vogogna, Varzese, Crevolese, Pro Vigezzo, Fomarco e Montecrestese.

Il torneo si svolgerà sabato 24 agosto sui due principali impianti ossolani, il “Curotti” di Domodossola e il “Poscio” di Villadossola. Il calendario ufficiale sarà pubblicato nei prossimi giorni, ma è già noto il programma di massima della manifestazione: si parte sabato pomeriggio con i quarti di finale, che vedranno quattro squadre giocare sul sintetico domese (Juve Domo, Varzese, Crevolese e Fomarco), e quattro squadre impegnate sul campo di gioco villadossolese (Virtus Villa, Vogogna, Pro Vigezzo e Montecrestese). Le formazioni si sfideranno in partite da 45 minuti, che designeranno le qualificate alle semifinali. Semifinali e finali si svolgeranno tutte al “Curotti” nel tardo pomeriggio, a seguire le premiazioni. Sarà sicuramente un buon test per le compagini ossolane, tutte impegnate nella preparazione estiva per essere protagoniste nei prossimi campionati dalla Promozione alla Terza Categoria.