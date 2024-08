Una dodici per un'ora di risotto

Un risotto ogni dodici ore: una maratona dedicata a uno dei piatti più amati, declinato in tanti modi fantasiosi dallo chef Alessio della trattoria Risottino. La golosa maratona è in programma oggi, giovedì 8 agosto, a partire dalle ore 12 e fino alla mezzanotte.

L'iniziativa, che gode del patrocinio del comune di Mergozzo, si svolgerà nell'area dell'ex asilo di Bracchio dove lo chef Alessio della trattoria Risottino per dodici ore sarà impegnato in un live cooking per realizzare dodici risotti, rigorosamente a sorpresa.

"I risotti che preparerò nelle dodici ore rimarranno segreti sino al momento di iniziare a cucinarli - racconta lo chef ideatore di questa iniziativa - si andrà dai più classici sino a quelli più creativi". Ci sarà spazio però per gli aperitivi, con Daniel del Piemontebon, e anche per la musica, con il cantautore ossolano Alex Silipo e per l'artigianato con tante bancarelle tipiche. E poi animazioni per bambini con la "Butterfly baloons" di Gravellona Toce con Nada Daniel, e Cristina Molé counselor in piscosintesi e lettura energetica di tarocchi.

Parteciperanno alla giornata anche l'Associazione Onlus Affdown Vco e l'associazione Ago, filo e fantasia di Oltrefiume di Baveno che realizza cuori per l'oncologia di Verbania e Domodossola.