Bognanco celebra la patronale di San Lorenzo

È in programma il 10 agosto la festa patronale di San Lorenzo a Bognanco. Alle 20.30 sarà celebrata la messa animata dalla corale e dalla banda a seguire la processione. Al termine si terrà l'incanto delle offerte. Il parroco don Vincenzo Barone ringrazia anticipatamente coloro che offriranno qualcosa per l'incanto. Le offerte raccolte serviranno per le necessità della chiesa.