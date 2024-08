Dramma alla Lucciola, un uomo stroncato da un malore

Tragedia venerdì sera alla Lucciola. Un uomo di 74 anni è morto per un malore improvviso. L'uomo, classe 1950, era a bordo pista durante l'esibizione di ballo, quando si è accasciato all'improvviso. Subito è stato soccorso da un'ambulanza di base presente sul posto, poi dai sanitari del 118 giunti a bordo di un'ambulanza medicalizzata. Purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

“La Direzione e i suoi volontari si uniscono al dolore dei famigliari per il decesso ieri sera, a causa di un malore, di un ospite alla nostra Festa della Lucciola” hanno scritto sui canali social gli organizzatori.