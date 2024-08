Riccardo E. Grassi presenta il suo nuovo libro "A mali estremi"

Domenica 11 agosto alle 18.00 la sala mandamentale del Vecchio Municipio di Santa Maria Maggiore ospita la presentazione del nuovo romanzo di Riccardo E. Grassi, “A mali estremi”.

Questa la trama del libro: La storia si dipana nell’arco di un paio di decenni. Siamo negli anni Settanta, un giovane di buone speranze ma dal passato controverso viene assunto, col provvidenziale intervento della sorella, in una libreria antiquaria. Il titolare è un uomo in età dal fascino nobile e dai modi educati ma spregiudicato nel suo lavoro: i libri antichi sono la sua ossessione e per inseguirli, acquistarli o venderli non guarda in faccia a nessuno, accecato dal furore di possederli. Il giovane cresce all’ombra di quest’uomo tra astuzie, biblioteche e personaggi intriganti, spesso senza scrupoli. Un intreccio di circostanze e singolari coincidenze farà precipitare gli eventi: strani furti e inspiegabili omicidi metteranno i protagonisti di fronte ad un avverso quanto imprevisto destino. Il sospetto è la condizione permanente: la polizia indaga ma, nonostante gli indizi conducano alla loro colpevolezza, di fatto non riesce ad inchiodarli.

Nel corso della presentazione, l’autore dialoga con Anna Allegranzini. “A mali estremi” è edito da Manni Editori.