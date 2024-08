Turismo a Macugnaga: segnali di ripresa in vista di ferragosto

Era la notte tra il 29 e il 30 giugno quando Macugnaga veniva travolta dall’alluvione che ha causato enormi danni su tutto il territorio del comune e in diverse altre zone della Valle Anzasca. Una calamità che ha messo in ginocchio la Perla del Monte Rosa, che però ha reagito immediatamente per tornare al suo splendore. E così è stato anche per il turismo, che nel mese di agosto è tornato ai ritmi di un tempo.

“Stiamo vedendo segnali di forte ripresa – commenta Claudio Meynet, vicesindaco di Macugnaga e albergatore -. Fortunatamente, nel mese di agosto stiamo registrando numeri in linea con gli anni scorsi. Complice anche il bel tempo, tanti turisti stanno tornando in paese per prendere un po’ di fresco”. La speranza è, dunque, che anche per il mese di settembre il meteo rimanga clemente per permettere di chiudere al meglio la stagione turistica estiva.