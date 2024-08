Questa sera Bognanco sotto le stelle

Per scappare dalla calura di questo lunedì infuocato Bognanco regala una notatta sotto le stelle, la seconda edizione dell'appuntamento organizzato nella frazione San Lorenzo. Birre, bevande e panini con la salamella per dissetarsi e cibarsi, e poi serata con la musica delle Deviazioni Spappolate. Per chi vuole fare tardi, si prosegue con dj Tanza alla consolle. Bognanco sotto le stelle è organizzato dal Gruppo Sportivo e Sci Club Bognanco con il patrocinio del comune.