Tutto pronto per la 70esima edizione del Palio degli Asini

Non sarebbe ferragosto, a Premosello, senza il tradizionale Palio degli Asini. Nel 2024, poi, si festeggia un traguardo speciale: la 70esima edizione della corsa.

Il palio è dunque in programma, come da tradizione, il 15 agosto. La giornata ha inizio alle 9.00 con la messa solenne dell’Assunta. Alle 16.00 la sfilata per le vie del paese dei cantoni e dei gruppi folkloristici, seguita dalla gara individuale a cronometro e poi dalla corsa in linea che vede protagonisti i dieci cantoni del paese.

Al termine del palio, una serata di festa con l’elezione di Miss Ferragosto e, a seguire, tanta musica con dj Sebbo.