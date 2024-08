Riaprono le Terme di Bognanco, Valentini: "Speriamo che sia un nuovo inizio"

Era l’inizio del mese di luglio quando le Terme di Bognanco hanno inaspettatamente chiuso i cancelli. Una chiusura arrivata all’improvviso e in piena estate, in un anno in cui il paese aveva già dovuto fare i conti con una frana che l’ha isolato per settimane, mettendo in ginocchio anche il settore turistico. Ora, però, qualcosa si è mosso: “Dal 15 agosto la piscina e il centro benessere riaprono al pubblico”, annuncia il sindaco Mauro Valentini.

“Siamo molto contenti, finalmente una buona notizia – prosegue -. Speriamo che questo segni un nuovo inizio, e che la struttura possa tornare il fulcro del nostro turismo”.

La chiusura era arrivata in seguito al mancato rinnovo della concessione per lo sfruttamento della sorgente Gaudenziana. Questione, questa, che non è ancora stata risolta: per questo, le terme potranno riaprire contando esclusivamente sull’acquedotto.