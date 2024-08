Interruzione sulla linea ferroviaria del Sempione: disagi limitati, per ora, a Iselle FOTO

‘’La situazione per ora è sotto controllo e tutto pare funzionare bene. Si tratterà di vedere cosa succede dopo il 19 agosto, quando tutti i frontalieri torneranno a lavorare’’. Chi parla è Geremia Magliocco, sindaco di Trasquera, che ieri, lunedì, era con noi alla stazione di Iselle dove oggi si fermano i treni che arrivano dalla Svizzera. La tratta tra Iselle e Domodossola è interrotta per lavori e i passeggeri della linea del Sempione sono costretti al trasbordo con pullman tra le due stazioni ossolane.

Un disagio che si aggiunge a quello dei frontalieri ora tutti costretti a prendere il treno solo a Iselle.

L’interruzione della linea durerà sino a fine mese e l’impatto sarà calcolabile il 19 agosto, quando in Svizzera riprenderà l’attività lavorativa del comparto edile. Che aumenterà il flusso a Iselle.

Alla stazione della Valle Divedro è un via vai di pullman. In media 5-6 mezzi che viaggiano tra Domo e Iselle contemporaneamente. Numero che sale anche a 11 quando i viaggiatori dei treni crescono.

Così Magliocco ha voluto verificare la situazione nei parcheggi e alla stazione. Lunedì pomeriggio tutto è andato bene, al di là del disagio dei passeggeri costretti a prendersi in mano i bagagli per coprire a piedi il pezzo della salita che dal parcheggio dei bus sale alla stazione. Che in questi giorni è presidiata anche da funzionari delle Dogane, finanzieri e poliziotti.

L’ammodernamento della linea ferroviaria crea dunque problemi che il sindaco cerca di far capire. ‘’Il disagio c’è ma la situazione è meno problematica di quanto pensavo – dice – . Occorre evitare intoppi e per questo devo ringraziare le forze dell’ordine per la loro collaborazione’’.

Il Comune ha fatto mettere cartelli di divieto si sosta nelle aree dove stazionano i bus e lungo la strada statale che sale verso Iselle.

‘’Vedremo dopo il 19 agosto cosa succederà - aggiunge – e per questo invito tutti a usare meno le auto e ad utilizzare il servizio navetta’’. Un invito rivolto soprattutto ai frontalieri, diversi dei quali salgono a Iselle con i loro mezzi.

Frontalieri che godono di un parcheggio da 84 posti, sempre affollato, a lato della statale.

Sui lavori in corso poco da dire, se non ricordare, da parte del sindaco che ‘’vanno fatti per potenziare la linea ferroviaria. Certo è che sono ormai decenni che parliamo del nuovo tunnel che andrebbe realizzato per evitare la galleria elicoidale, che è l’imbuto del tracciato. Nuovo tunnel di cui però si parla e basta da tempo!’