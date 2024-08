Festa campestre con gli alpini a Santa Maria Maggiore

Mercoledì 14 e giovedì 15 agosto, il Gruppo Alpini di Santa Maria Maggiore, Crana e Buttogno dà il via alla tradizionale Festa Campestre, che si svolgerà presso la struttura coperta del Centro Fondo Vigezzo di Santa Maria Maggiore. Per due giorni, l'area sarà animata da un ricco programma di attività pensate per divertirsi e gustare le prelibatezze locali.

Mercoledì 14 agosto, la festa inizierà alle ore 10 con l'apertura dell'evento. A partire dalle 12, gli ospiti potranno assaporare piatti grigliati e specialità tipiche del territorio. Il servizio bar sarà attivo per tutto il pomeriggio, mentre la sera, alle 19, il menu sarà nuovamente dedicato a specialità alla griglia e prodotti tipici. La serata sarà animata da musica dal vivo e culminerà con uno spettacolare show piromusicale. Giovedì 15 agosto, la festa riprenderà alle 10 con l'apertura al pubblico e alle 12 il pranzo.