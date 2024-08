Ferragosto in alta quota alla Piana di Vigezzo

Tra i numerosi appuntamenti in programma in tutta l’Ossola per il 15 agosto, c’è anche Ferragosto in alta quota, una serata di festa alla Piana di Vigezzo.

Si sale in cabinovia dalle 16.30 alle 19.30, per raggiungere la Piana per una grigliata alla Tana. A seguire, un dj set con Arnold dj di Radio 105 e una breve escursione a piedi, con le guide escursionistiche della Colma di Toceno, per ammirare dall’alto i fuochi artificiali di Santa Maria Maggiore. Al termine dello spettacolo pirotecnico la discesa in cabinovia.