A Folsogno un tuffo nel passato con gli antichi mestieri

Nella graziosa frazione reese di Folsogno ritorna l’appuntamento con gli antichi mestieri. Una serata davvero suggestiva quella in programma domani, sabato 17 agosto e organizzata dalla Pro Loco di Re, che invita tutti con lo slogan “Com’era, com’eravamo…4 passi per Folsogno”. La frazione di Re è infatti un borgo molto suggestivo, che per l’occasione si animerà grazie alla Pro Loco e la partecipazione attiva degli abitanti. A partire dalle 19.30 “immergiti in un’atmosfera d’altri tempi con cibo e mestieri tra le caratteristiche vie del borgo antico di Folsogno”. La serata vedrà anche la presenza degli Amici della Montagna, dell’artista Serena Guerra e del gruppo Arte in Atelier. Il costo del percorso gastronomico è di 20 euro per gli adulti (15 euro per i bambini fino a 12 euro). Il solo percorso è invece gratuito.