In Falghera una mostra a cielo aperto dedicata ai libri

Giovedì 22 agosto il quartiere Falghera di Villadossola ospita “Con un libro…”, un’iniziativa culturale organizzata dai residenti di via Falghera con la collaborazione della Pro Loco cittadina.

“È un progetto che prende vita coinvolgendo un gruppo di amici”, raccontano gli organizzatori. “Ognuno ha dato il suo contributo con le proprie capacità e attitudini, affinché questo lavoro andasse in porto. Quale che sia il risultato finale è stata un'esperienza gratificante”.

L’evento prevede diversi momenti: alle 20.30 le letture dedicate ai bambini, alle 21.30 l’appuntamento con “Ascoltiamo una leggenda”, mentre alle 22.00 uno spettacolo teatrale, che sarà replicato alle 23.00. È invece in programma per le 21.00 l’inaugurazione della mostra che raccoglie numerose installazioni artistiche nell’antico lavatoio. Il tema è quello del libro: un oggetto senza tempo, che nelle opere esposte assume diverse forme e significati.

“L'idea nasce dalla percezione che le cose si evolvono attorno a noi – spiegano ancora gli organizzatori -. La consapevolezza che Il tempo segna i confini del cambiamento in ogni aspetto della nostra vita. Si è tentato dunque di rappresentare questa evoluzione attraverso un simbolo che non ha età né date di scadenza: il libro. Nella società che si trasforma il libro da concetto diventa oggetto. Ci accompagna nella vita di tutti i giorni sia che ne siamo consapevoli o meno. È una metafora, una delle tante che incontriamo ogni giorno e non ce ne accorgiamo neppure”.

Proprio per sottolineare l’importanza dei libri, gli organizzatori hanno deciso di trasformare, al termine dell’evento, il lavatoio del quartiere in una vera e propria biblioteca permanente.

“Vista la centralità del tema del libro – concludono i residenti di via Falghera – abbiamo pensato di mettere a disposizione alcuni libri, che i visitatori potranno portare a casa con sé. Non vogliamo però svelare troppo: invitiamo tutti a scoprire in prima persona quali saranno le opere e gli artisti”.