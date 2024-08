Cade dal trattore e viene investito: grave sedicenne in Canton Ticino

Investito dal trattore dal quale caduto: ferito un ragazzo in Ticino. Grave infortunio oggi poco dopo le 14.30 ad Osogna, in Riviera. E' successo nell'area del piazzale, chiuso al traffico veicolare, di una ditta privata in via Cantonale.

Un 16enne cittadino svizzero residente nella regione, si trovava alla guida di un trattore. Stando a una prima ricostruzione e per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, il giovane è caduto dal mezzo rimanendone investito.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale nonché i soccorritori della e della Rega, che dopo aver prestato le prime cure al giovane lo hanno elitrasportato all'ospedale. Stando ad una prima valutazione medica il 16enne avrebbe riportato serie ferite.