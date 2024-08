Il Gruppo Alpini festeggia il centenario

Il Gruppo Alpini di Villadossola, intitolato alla medaglia d'oro Attilio Bagnolini, festeggia quest'anno il centenario e le celebrazioni sono in programma sabato 31 agosto e domenica 1 settembre. Il sabato alle 21 presso la chiesa di San Bartolomeo vi sarà una serata a ricordo di Bagnolini con la partecipazione del coro Ana Stella Alpina di Berzonno di Pogno e la voce narrante di Lorenzo Pavesi.

Domenica 1 settembre le celebrazioni ufficiali: alle 9.30 l'appuntamento sarà in piazza Repubblica, alle 9.45 la sfilata con la fanfara sezionale fino al parco della Rimembranza. Qui alle 10.15 è in programma l'alza bandiera e l'Onore ai Caduti e al monumento ad Attilio Bagnolini. Alle 11 in Cristo Risorto sarà celebrata la Santa Messa. A conclusione della giornata il pranzo in oratorio.