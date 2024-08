"Banksy Underground" a Locarno

Un viaggio attraverso le stazioni della metropolitana londinese per incontrare, scoprire, ammirare le opere dell'artista visionario che torna protagonista, a grande richiesta, a Locarno nella mostra organizzata al cinema Rialto di Locarno. "Banksy Underground", che negli scorsi mesi ha ottenuto tanto successo, riapre ufficialmente il 21 agosto con uno spazio espositivo aggiornato con le opere più recenti a seguito degli interventi estivi dell'artista nel Regno Unito.

All'interno dell’area espositiva sarà possibile trovare originali installazioni, divertenti opportunità fotografiche e una vasta raccolta di immagini che narrano la ribellione artistica di Banksy. Sembrerà di viaggiare per le strade di Londra e incontrare le più grandi opere dell'artista per esplorare, tramite i documentari presentati all’interno delle sale cinema, la vita avvincente di questo genio visionario. La mostra è ispirata alla metropolitana di Londra e il pubblico sarà accompagnato in un viaggio attraverso le sue "stazioni", ognuna con richiami alla cultura underground e all’arte provocatoria di Banksy.

I visitatori diventeranno poi protagonisti della mostra e saranno invitati a lasciare la propria impronta, a esplorare la creatività sui muri dedicati, abbracciando lo spirito "spray and say" di Banksy. Il 29 agosto vi sarà poi la speciale "Notte al Museo" con apertura dalle 13 alle 23.