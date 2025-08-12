 / Sport

Al keniota Kiriago la Sierre-Zinal: Allegranza la vinse due volte

L'ossolano fu protagonista negli anni Settanta e Ottanta nell'importante gara di corsa in montagna che si corre nel vicino Vallese

Si è corsa sabato, oltre frontiera, la Sierre-Zinal, tappa della Golden Trail World Series e grande classica del trail running. In gara i più forti trail runner per questa che è la 52esima edizione e che viene definita la Corsa dei Cinque 4000 (Weisshorn, Zinalrothorn, Obergabelhorn, Cervino e Dent Blanche).

Un percorso di 32 chilometri e 2200 metri di dislivello. Ha vinto il keniota Ombogo Philemon Kiriago, davanti al connazionale Patrick Kinpeno.

Molto dei più forti della corsa in montagna sono stati protagonisti nella Sierre-Zinal. Per ricordarlo agli appassionati va detto che la Sierre-Zinal è stata vinta due volte dall’Ossola, Aldo Allegranza, che se l’aggiudicò nel 1976 e nel 1983

 

re.ba.

