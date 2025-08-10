Ciao Marti, la corsa per ricordare Martino Ambrogi FOTO

Un grande abbraccio collettivo ha attraversato le strade e i sentieri di Buttogno martedì 5 agosto in occasione della prima edizione di Ciao Marti – Memorial Martino Ambrogi, la manifestazione podistica nata per ricordare Martino Ambrogi, figura indimenticata del mondo sportivo vigezzino.

La corsa, organizzata in occasione della festa patronale di San Lorenzo, ha visto la partecipazione di 298 atleti tra minigiro e percorso lungo, un risultato che ha superato ogni aspettativa e commosso familiari, amici e organizzatori.

Il percorso, lungo 7 km con un dislivello positivo di 300 metri, prevedeva un tempo massimo di percorrenza di 2 ore. Dopo un primo passaggio nel centro storico, i corridori hanno affrontato salite e strade sterrate fino alla località Varsasca, con l’emozionante transito davanti alla baita ristrutturata con passione da Martino, luogo simbolico e caro alla sua famiglia.

Il "Primo Trofeo Ciao Marti" è parte del nuovo progetto turistico-sportivo Corri in Vigezzo, che per la prima volta unisce i Comuni della Valle in un’iniziativa condivisa di valorizzazione del territorio attraverso lo sport.

La manifestazione nasce dall’idea di un gruppo di amici e parenti, che già nell’estate 2024 aveva lanciato una maglietta commemorativa con l’immagine di Martino e i colori giallo-rossi dell’Atletica Vigezzo. Grazie alla vendita del capo durante la Sgamelàa, sono stati raccolti 1.350 euro, interamente devoluti all’Airc – Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro.

Il ricordo di Martino ha guidato ogni istante della giornata: già presidente dell’Atletica Ossolana Vigezzo, Martino Ambrogi ha dedicato la sua vita alla corsa, ai bambini, al volontariato e al bene comune. Ciao Marti non è solo una gara, ma un gesto collettivo d’affetto che continuerà nel tempo.

I RISULTATI

Minigiro (0–6 anni)

· Maschi: 1. Mellerio Martin | 2. Patritti Diego | 3. Caramello Ruben

· Femmine: 1. Bonomi Nora | 2. Azzolini Martina | 3. Minetti Alice e Linda

Minigiro (7–12 anni)

· Maschi: 1. Ramoni Graziano | 2. Minetti Francesco | 3. Galletti Maurilio

· Femmine: 1. Bonomi Nives | 2. Zanni Raffaela | 3. Martinetti Emily

Traguardo volante (corsa lunga)

· Maschile: Alessandro Mazzetti (pettorale 420)

· Femminile: Amélie Adam (pettorale 431)

Classifica Generale - Maschile

1. Gallerini Luca

2. Mellerio Ruben

3. Quolibetti Gianluca

Classifica Generale - Femminile

1. Adam Amélie

2. Matli Fabiana

3. Sbaffi Francesca

Un grazie di cuore a tutti i partecipanti, ai volontari e a chi ha reso possibile questa giornata speciale: il ricordo di Martino continuerà a correre con noi, passo dopo passo, tra le montagne e i sentieri della sua amata Valle Vigezzo.