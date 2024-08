Per San Bartolomeo tornano i falò sull'Ovesca

Sarà la festa di San Bartolomeo del ritorno alle vecchie tradizioni, ma anche delle riconferme. "Dopo tanti anni quest'anno potremo riproporre i falò sul torrente Ovesca, una tradizione che si era persa negli ultimi tempi e per la quale abbiamo appena avuto il via libera: l'appuntamento è per sabato 24 agosto alle ore 21". Paolo Russomanno, presidente della Pro Loco di Villadossola, racconta novità e conferme dell'edizione 2024 della Festa di San Bartolomeo, in programma da giovedì 22 a lunedì 26 agosto.

"Siamo al lavoro dal mese di gennaio - dice - e abbiamo messo a punto un programma che sicuramente piacerà molto, confidando nel meteo che l'anno scorso ci è stato avverso. Avremo ovviamente la conferma degli appuntamenti tradizionali, dal Palio delle galline al motoraduno alla serate tra enogastronomia e musica, ma anche alcune novità come appunto il falò sull'Ovesca, le creazione artistiche dedicate ai libri al rione Falghera, la corsa non competitiva di 5 km e naturalmente le celebrazioni religiose".



Si comincia dunque giovedì 22 agosto con la cena a base di fritto misto in piazza e il Villa Summer Party volume 3: tanta musica con dj Matriz e dj Lupo Alberto. Dalle 20.30 invece al rione Falghera la via principale si animerà di creazioni artistiche dedicate ai libri, tra street art, performance, letture e musica. Alle 20.30 sono in progtamma le letture per i bambini, alle 21 l'inaugurazione delle installazioni nel lavatoio, alle 21.30 si ascolterà una leggenda, alle 22 vi sarà uno spettacolo teatrale che sarà replicato alle 23.

Venerdì 23 agosto alle 19.30 (con iscrizioni dalle ore 18 al costo di 3 euro) si correrà la Quatar pass par Villa, corsa non competitiva amatoriale di 5 km. Alle 19 l'apertura della cucina con anche menu mare. Alle 21.30 vi sarà lo spettacolo pirotecnico e alle 22 musica con i Life on mars.

Sabato 24 agosto alle 9 è in programma la visita al sito megalitico di Varchignoli mentre alle ore 15 le Pompieropoli, ovvero tutti i bambini potranno diventare vigili del fuoco per un giorno. Si potrà pranzare dalle ore 12 e poi cenare alle 19 con menu speciale piemontese. Semore sabato si disputerà il torneo di basket 3vs3, 8° memorial Roberto Massarelli mentre alle 20.45 la presentazione dell'Asd Virtus Villa.

Alle 21 lungo il torrente Ovesca vi sarà il tradizionale falò mentre dalle 22 si ballerà con Michele Tomatis & The live band. Domenica 25 agosto alle 8 vi sarà la tradizionale gara di pesca lungo il torrente Ovesca mentre in mattinata si svolgerà il raduno Non solo moto, ritrovo di auto e moto d'epoca. L'appuntameno per le iscrizioni sarà presso la gelateria TU di Amarena al Vilaggio con colazione offerta, a seguire giro panoramico con destinazione Padel Tennis Park Villa per un aperitivo offerto.

Durante il raduno vi sarà anche la benedizione dei mezzi. Alle 12 aprirà la cucina per il pranzo mentre alle 17.30 è in programma la diciottesina edizione del Palio delle Galline. Alle 19 si cena con menu ossolano e la sera tanta musica con i "Tra Liga e realtà", tributo musicale al grande Luciano Ligabue. Il giorno del Santo Patrono, lunedì 26 agosto, vi sarà il tradizionale pranzo insieme, poi la cena con menu a sorpresa e la solenne processioni alle 20.15.

A chiudere i festeggiamenti sarà il primo Energy Disco italiano.Cinque giorni intensi dunque per l'associazione Pro Loco di Villadossola che è una delle più attive in Ossola, con tanti eventi che animano la città di nel corso dell'anno: "Il segreto - aggiunge il presidente - è semplicemente il nostro gruppo, molto unito. Abbiamo tanti iscritti anche se il gruppo di lavoro è di una quindicina di persone, ci auguriamo nuovi iscritti, soprattutto tra giovani. Molto importante è anche la collaborazione con le altre associazioni, che anche in occasione di San Bartolomeo saranno presenti per aiutarci".