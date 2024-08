Sabato si gioca il secondo torneo “Brizio”

Sabato 24 agosto interessante giornata di calcio estivo per otto formazioni ossolane: Juve Domo, Virtus Villa, Vogogna, Varzese, Crevolese, Pro Vigezzo, Fomarco e Montecrestese si sfideranno infatti nella seconda edizione del torneo Brizio, organizzato dalla società domese.

La particolarità di questo torneo è che si svolgerà su due impianti ossolani, il “Curotti” di Domodossola e il “Poscio” di Villadossola. Le formazioni si sfideranno in partite da 45 minuti, che designeranno le qualificate alle semifinali. In caso di parità non sono previsti supplementari, si passerà direttamente ai calci di rigore.

Il calendario prevede due incontri alle ore 14 (Virtus Villa - Vogogna al “Poscio”, e Crevolese - Fomarco al “Curotti”) e due incontri alle ore 15 (Montecrestese - Pro Vigezzo al “Poscio”, e Juve Domo - Varzese al “Curotti”). Queste partite saranno di fatto i quarti di finale del torneo, che designeranno le quattro qualificate alle semifinali. Le squadre sconfitte invece si affronteranno tra di loro, sullo stesso campo dove è in programma la prima partita, in una sorta di partita di “consolazione”.

Le semifinali si svolgeranno tutte al “Curotti”, alle 17.30 e 18.30. infine la finalissima andrà in scena alle ore 19.45, sempre sul sintetico domese.