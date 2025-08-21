Successo per il Torneo dei Rioni di Druogno FOTO

Ha riscosso come sempre grande interesse il Torneo dei Rioni di Druogno, organizzato a dalla Sportiva e giunto alla sua 18esima edizione. Vi hanno preso parte le squadre: Sasseglio, Villaggio, Coloria, Orcesco, Cadone, Coimo. Lunedì 11 agosto si sono svolte le semifinali, il giorno successivo le finali. A vincere il torneo è stato il Villaggio: alla fine del primo tempo era in vantaggio l’Orcesco per 2 a 1 ma nel secondo tempo il Villaggio ha ribaltato il punteggio vincendo 4 a 2.

Miglior portiere del torneo: Gabriele Rota; miglior giocatore: Gabriele Folla; miglior difensore: Lorenzo Bracchetto; capocannoniere Emanuele Balassi.

“Ringraziamo gli sponsor che hanno contribuito offrendo i premi, l’albergo Boschetto, i bar Paradise e Orso Bianco, la falegnameria Barbieri Camillo, Andy Garage. Un ringraziamento – fanno sapere dalla Sportiva di Druogno – va poi a tutti gli amici che ci hanno aiutato durante tutte le sere dal torneo. Grazie a tutti i giocatori e arrivederci all'anno prossimo”.