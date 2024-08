Ricordato l'impegno delle tante associazioni, riconoscimento per Cinzia Barbieri FOTO

Il volontariato è una risorsa preziosa, lo sappiamo bene, del nostro Paese. E’ la forza delle persone che si impegnano in gruppi e associazioni no profit, in tantissimi campi: dal sociale, a quello dell’emergenza sanitaria, fino a quello artistico e culturale, solo per citarne alcuni. Persone che operano mosse da un immenso spirito altruistico in realtà piccole e più grandi. Risorse preziose anche nei comuni. Prendiamo Toceno, un paese che vanta tante associazioni e volontari. Mercoledì sera in piazza si è tenuto il concerto della Banda di Druogno.

Nell’occasione è stato letto un ringraziamento del sindaco Tiziano Ferraris, impossibilitato ad intervenire personalmente all’ultimo minuto perché febbricitante, a tutti i gruppi di volontariato di Toceno: un volontariato molto attivo, che è il cuore pulsante del paese. “In questa splendida serata, coronata dalla presenza della banda musicale di Druogno, che ringraziamo a nome di tutti i presenti per la bravura, a nome dell’amministrazione comunale – questo il testo del primo cittadino, letto dal presidente della Pro loco, Matteo Bona – vogliamo omaggiare i volontari della Pro loco che mantengono da sempre vivo il centro del paese durante il periodo estivo. Infatti come ogni anno le città si svuotano per raggiungere anche i vari borghi alpini e coloro che raggiungono Toceno vengono accolti, speriamo, adeguatamente dagli abitanti e dai volontari della Pro loco, in primis dal presidente Matteo Bona e i suoi collaboratori, con varie manifestazioni. La Pro loco rappresenta da sempre un pilastro fondamentale per la nostra Comunità, promuovendo iniziative culturali e non, che non solo offrono servizi utili ma che riescono a far vivere ed animare il nostro paese, e la nostra comunità si rafforza e cresce. Colgo l’occasione per ringraziare tutte le associazioni dei volontari, vero motore del paese, per tutto quello che fanno: Gruppo Alpini, Amici della Montagna, Comitato Festeggiamenti Tocenesi, Biblioteca, Aquilone, Corale parrocchiale e don Paolo Montagnini, il Soccorso alpino, la Protezione Civile, i vigili del fuoco e coloro che operano silenziosamente per il paese. Ma questa sera, la Pro loco con le varie associazioni, l’amministrazione ed i cittadini, vogliono ringraziare e premiare con una targa una colonna portante del paese nell’ambito del volontariato”. Un sentito ringraziamento è stato così tributato a Cinzia Barbieri, per il suo grande impegno nella Pro loco e in altre associazioni tocenesi, come la Biblioteca e la Corale. Una sorpresa per Cinzia, che non si aspettava questo riconoscimento. “Quello che faccio, lo faccio col cuore” le sue parole rotte dalla commozione, mentre riceveva la targa, felice ed emozionata.