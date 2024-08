"Dalla terra al cielo" nella cava del Duomo di Milano

Un concerto "Dalla terra al cielo", nella cava madre del Duomo di Milano a Candoglia, organizzato dalla Veneranda Fabbrica e con protagonisti Roberto Olzer al pianforte, la soprano Federica Napopletani e il flauto di Marco Rainello.L'evento è in programma sabato 24 agosto alle ore 17.00 ed è prevista anche la visita alla Cava della durata di un'ora. Nel prezzo del biglietto, che è possibile acquistare online, sono compresi anche il servizio navetta interno che permetterà di arrivare all'imboccatura della Cava Madre partendo dal parcheggio a Candoglia. In caso di maltem0o il concerto si svolgerà presso la chiesa dell'Annunciazione in frazione Albo. Si tratta di un concerto intenso, per esprimere il profondo legame tra uomo, natura e infinito attraverso le sinfonie di Debussy, Schubert, Verdi, Puccini e Morricone.