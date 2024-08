Arte e tradizioni con gli scultori del legno sulla Via dell'Abate

Sabato 24 e domenica 25 agosto tornano gli artisti del legno sulla Via dell’Abate. Sei scultori saranno all’opera in tre diversi comuni, Baceno, Premia e Formazza: un’occasione unica, per il pubblico, per ammirare da vicino la lavorazione del legno l’intero processo di creazione di una scultura, accompagnati dalla maestria e dall'esperienza dei nostri artigiani.

Gli artisti saranno a Baceno in piazza della chiesa di San Gaudenzio, a Premia in piazza Municipio e a Formazza nell’area feste di Valdo. Domenica 25 agosto alle 17.00 un rinfresco per tutti nella piazza di Baceno.

Le opere realizzate saranno poi donate ai comuni e successivamente saranno visibili lungo la via dell’Abate.