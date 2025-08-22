A Villette tra natura, teatro e gusto con “Il testamento dell’ortolano”

Un pomeriggio che unisce cammino, cultura e convivialità è quello in programma domani, sabato 23 agosto, a Villette. La Pro loco, in collaborazione con l’azienda agricola Minimalia, propone “Il testamento dell’ortolano”. Il ritrovo è fissato alle 15: i partecipanti percorreranno la mulattiera che collega Villette a Re, per poi raggiungere gli orti di Minimalia e scoprire da vicino coltivazioni e attività agricole.

Spazio quindi al teatro, con il monologo di Massimo Barbero, attore che darà voce al tema dell’orto e al legame profondo con la terra. La giornata si concluderà con una merenda campagnola condivisa.

Il contributo di partecipazione è di 10 euro per gli adulti, 5 euro per i bambini dai 4 ai 13 anni e 25 euro per le famiglie. Prenotazioni al numero 349 8708708.