Sentieri e Pensieri, Roberto Mercadini e Giacomo Papi protagonisti della sesta giornata

Sesta giornata per Sentieri e Pensieri, il festival letterario di Santa Maria Maggiore diretto da Bruno Gambarotta. Venerdì 23 agosto ancora un doppio incontro con gli autori nel parco di Villa Antonia.

Si inizia alle 18.00 con Giacomo Papi che presenta il suo libro “La piscina”, edito da Feltrinelli. Il romanzo è un classico caso “alla Agatha Christie”, ambientato nel castello di Abborracciano in Umbria; il caso però si trasforma ben presto in uno scritto satirico sul potere dei soldi e sulla lotta di classe. L’autore dialoga con lo scrittore Biagio Bagini.

Alle 21.00, invece, Roberto Mercadini sarà protagonista del consueto appuntamento dedicato all’arte. Il narratore, attore, poeta e divulgatore porta in scena il suo spettacolo “L’arte di essere nuovi. Lezione sulla pittura del Rinascimento”, in cui accompagna il pubblico in un viaggio appassionante tra le opere di Botticelli, Leonardo, Michelangelo.