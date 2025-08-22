Shopping serale con il “Fuori tutto”

È ormai un appuntamento consolidato dell’estate domese: torna anche questa sera, venerdì 22 agosto, il “Fuori tutto”, iniziativa promossa dal Comune di Domodossola insieme alle associazioni di categoria dei commercianti, pensata per accompagnare la chiusura dei saldi estivi.
Dalle 19.30 a mezzanotte le vie del centro storico si animeranno con esposizioni e occasioni di shopping: i negozi potranno infatti allestire all’esterno gli articoli di fine stagione, purché venga lasciato spazio sufficiente al passaggio dei pedoni.
Come già accaduto nella prima serata, l’evento comporterà modifiche alla viabilità: alcune strade del centro saranno chiuse al traffico a partire dalle 19 e scatteranno nuovi divieti di sosta, con una diversa organizzazione dei parcheggi.
Accanto allo shopping, non mancheranno i momenti di intrattenimento inseriti nel calendario di “Estate nel borgo”. In piazza Mercato, alle Officine domesi, appuntamento con l’Aper-fluo: prima aperitivo colorato con le acconciature di Michela del salone Angel hair, poi serata karaoke animata da Cristian.