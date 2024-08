Domenica raduno Non solo moto

Nell'ambito della festa patronale di Villadossola torna domenica 25 agosto anche il tradizionale raduno "Non solo Moto". A partire dalle 9.30 auto e moto, motorini e scooter sia d'epoca che recenti si ritroveranno presso la Gelateria Tu di Amarena per l'iscrizione (10 euro). Dopo la colazione offerta si partirà per il giro turistico con arrivo presso il Padel Tennis Park al Parchetto di Villa per l'aperitivo offerto. Rientro in piazza Repubblica per pranzo. Durante la manifestazione vi sarà anche la benedizione delle moto e delle auto.